Maccarena Avalos é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 13/12/2024 18:20

Rio - Durante a disputa da Copa América no meio de 2024, a musa do Olimpia, Macca Avalos, utilizou bastante o seu perfil oficial no "X", antigo Twitter, para comentar a participação brasileira na competição. A beldade afirmou que torceu para a Seleção, após a eliminação do Paraguai, e fez muitas críticas depois que o Brasil perdeu para o Uruguai nas quartas de final nos pênaltis.

Ao analisar o rendimento da seleção brasileira na competição, Macca foi bastante crítica: "Brasil agora ta muito longe do que foi alguma vez, ainda vão chorar muito", disse ao comentar a declaração de Dorival Júnior sobre a dificuldade que o a Seleção teve mesmo com um homem a mais.

A beldade, que tem mais de 159 mil seguidores no Instagram, não gostou da participação de Endrick na competição. Macca elegeu o atacante do Real Madrid como o pior jogador do Brasil na competição.