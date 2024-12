Pep Guardiola em treino do Manchester City - Divulgação / Manchester City

Inglaterra - Em quarto lugar no Campeonato Inglês e com apenas duas vitórias em seis jogos na Liga dos Campeões, Pep Guardiola já admitiu que o Manchester City está vivendo nesta temporada a pior fase desde que assumiu o comando do clube. Porém, o espanhol exaltou o atacante Erling Haaland e afirmou que sem o norueguês a situação seria ainda mais complicada.

"De Bruyne está recuperando o nível depois de alguns meses afastado. Haaland jogou todos os minutos, o que é incrível. Sem ele não sei onde estaríamos. Só posso dar os parabéns aos jogadores. É uma situação difícil, mas temos que aceitá-la", disse em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Desde o começo da temporada, Guardiola tem citado as dificuldades enfrentadas por conta do calendário. Novamente, espanhol abordou a situação e colocou o Real Madrid e suas seguidas lesões como exemplo.

"O problema é o calendário. Não é o treino, não é o treinador, não são os fisioterapeutas ou os jogadores. Só há um problema: o calendário. Veja o Real Madrid, por exemplo, quantas baixas eles têm?", finalizou.