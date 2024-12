Estádio Mané Garrincha - Divulgação

13/12/2024

Rio - A CBF enviou um ofício a Conmebol para oficializar a candidatura de Brasília como sede da final da Libertadores de 2025. A capital brasileira vai disputar contra Montevidéu, no Uruguai, que recebeu a decisão única entre Flamengo e Palmeiras, em 2021.

A final única foi adotada em 2019. Desde então, o Brasil já foi o palco de duas decisões, ambas no Rio de Janeiro. Em 2020, o Palmeiras venceu o Santos na decisão, enquanto no ano passado o Fluminense levou a melhor sobre o Boca Juniors, da Argentina.

A Conmebol definiu a cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, como palco da final da Sul-Americana de 2025, mas ainda não decidiu sobre a Libertadores. Na promoção de Brasília como sede, a CBF destacou a malha aérea mais viável entre cidades brasileiras e também no continente, além da estrutura de hotéis.



Desde 2019, a final única da Libertadores já passou por Lima, no Peru; Montevidéu, no Uruguai; Buenos Aires, na Argentina; além do Rio de Janeiro, em duas ocasiões. Palmeiras e Flamengo conquistaram dois títulos cada no período, enquanto Fluminense e Botafogo um.