Bruno Guimarães - AFP

Bruno GuimarãesAFP

Publicado 13/12/2024 17:08 | Atualizado 13/12/2024 17:08





Leia mais: Musa do OnlyFans critica qualidade da liga de futebol do seu país: 'Um lixo' O Manchester City deverá contratar reforços a pedidos de Pep Guardiola. Os dois jogadores cotados a se juntarem ao plantel são Martín Zubimendi, da Real Sociedad, considerado substituto de Rodri, lesionado, e Bruno Guimarães, do Newcastle, desejo antigo do técnico espanhol.

O aporte se viabilizou após os tetracampeões da Premier League divulgarem uma receita histórica de 715 milhões de libras (aproximadamente R$ 5,5 bilhões) e um saldo lucrativo de transferências de 139 milhões de libras (cerca de R$ 1 bilhão) em seu balanço financeiro anual.

Martín Zubimendi, de 25 anos, tem 20 jogos pela Real Sociedad na temporada e contrato até junho de 2027. O jogador tem recebido oportunidades na seleção espanhola desde 2023 e é considerado um dos mais valiosos da geração. Já Bruno Guimarães, de 27, tem vínculo com o Newcastle até junho de 2028 e avaliado em cerca de 100 milhões de euros (R$ 633 milhões).

A diretoria do clube inglês aguarda o desfecho de uma audiência da Premier League referente a 115 acusações de violação das regras financeiras da liga, as quais são negadas integralmente. A incerteza quanto às possíveis sanções podem afastar novas contratações.

O City volta a campo contra o Manchester United no Etihad Stadium, no domingo (15), pela Premier League. Com apenas uma vitória em 10 jogos, por todas as competições, o time de Pep Guardiola ocupa o quarto lugar na Liga Inglesa, oito pontos atrás do Liverpool, primeiro colocado.