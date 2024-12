Daniella Chavez fez promessa por vitória chilena - Reprodução / Twitter

Publicado 13/12/2024 15:44 | Atualizado 13/12/2024 15:46

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, fez críticas pesadas a organização do futebol chileno. A beldade detonou o calendário do país, que ficará sem jogos de novembro desde ano até fevereiro de 2025. Na opinião dela, este é um dos motivos do baixo nível técnico da principal liga do país.

"Olhando o calendário do futebol chileno e não sei se vocês concordam comigo, mas é a minha opinião; Sinto que o campeonato chileno é um lixo e cria jogadores medíocres; O futebol profissional não é disputado no Chile desde a segunda semana de novembro e retorna na segunda semana de fevereiro!", publicou em seu perfil no "X".

Daniella criticou a postura dos jogadores chilenos e afirmou que isso tem levado a seleção do país a estar em colocações ruins nas Eliminatórias para a Copa de 2026.

"Leve em conta a inatividade do jogador de futebol, para piorar a situação a cada data Fifa, o torneio para e por qualquer motivo eles também param. Será que eles jogarão 5 meses em 12? É por isso que o Chile está lutando pelas últimas posições, não há ritmo de jogo, os jogadores não querem jogar durante a semana e é por isso que simplesmente não competimos. Existem ligas que jogam até no Natal e no Ano Novo", finalizou.