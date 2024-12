Sole Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Sole Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 12/12/2024 09:00

Rio - A musa do Olimpia, Sole Cardozo, publicou uma imagem em que aparece utilizando apenas uma lingerie branca e "mordendo" um preservativo de uma empresa que ela faz propaganda no Paraguai. A imagem deixou seus seguidores ouriçados.

"OnlyFans vai explodir quando você criar uma conta", "Faz um OnlyFans, Sole, por favor", "Que impressionante a sua beleza", "Fogo puro e encantadora", foram alguns dos comentários.

Sole Cardozo é garota propaganda de uma linha de motéis e de preservativos no Paraguai. A beldade é bastante conhecida no país, trabalhando em programas de TV e rádio.

Musa do Olimpia, principal clube do Paraguai, que conquistou três título da Libertadores, a modelo tem mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram.