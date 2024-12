Hugo Souza em treino do Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Hugo Souza em treino do CorinthiansRodrigo Coca / Corinthians

Publicado 11/12/2024 22:40

Rio - O goleiro Hugo Souza, de 25 anos, viveu pelo Corinthians em 2024 o melhor ano da sua carreira. Revelado pelo Flamengo, ele teve bons momentos no clube carioca, porém, viveu situações muito complicadas. No ano passado, antes de ser negociado com o Chaves, de Portugal, por empréstimo no meio de 2023, o arqueiro chegou a ser o quarto goleiro do Rubro-Negro. Neste período, Hugo teve uma conversa tensa com o treinador Vítor Pereira.

Em entrevista ao "Podcast Denílson Show com Chico Garcia", Hugo Souza contou que procurou o treinador Vítor Pereira para conversar e acabou ouvindo uma declaração pesada por parte do português.

"Bati na porta do homem (Vítor Pereira) e falei: ‘Professor, só queria falar que eu estava treinando separado porque estava em negociações. Não deu certo. Quero saber o que preciso fazer para convencer o senhor de que eu posso jogar’", disse.

O momento ocorreu quando o Benfica demonstrou interesse em Hugo Souza, porém, não houve acordo. A resposta que ouviu de Vítor Pereira deixou o goleiro desconsertado.

"Ele meteu assim pra mim: ‘Primeiro, você tem que me mostrar nos treinos que não me mostrou nada ainda. Desculpa, mas não sei o que o Benfica (POR) viu em você para começar essa negociação’. Eu saí da sala com a certeza que eu nunca iria jogar com esse cara", disse Hugo.