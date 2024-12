Alisson foi um dos destaques do Liverpool na vitória sobre o Girona, na última terça-feira (10) - Josep Lago / AFP

Publicado 11/12/2024 17:38

"Importantíssimo mantermos a campanha que temos feito. Sabemos que poderíamos ter jogado melhor, mas foi suficiente para conquistarmos os três pontos e continuarmos vencendo. Estamos muito focados em busca da classificação", declarou o camisa 1 em entrevista à 'TNT Sports'.

"Eu me sinto bem e confiante. Não poderia estar melhor fisicamente. O trabalho feito pelo departamento médico foi fantástico, é sempre muito díficil ficar de fora. O meu foco era estar 100% e voltar em um momento crucial da temporada", contou.

Alisson também analisou a fase conturbada da seleção brasileira: "É difícil, um momento de reconstrução. Dorival ainda tem pouco tempo no comando do time, mas, no meu ponto de vista, vendo de fora, precisamos ajustar detalhes para criar corpo. O grupo é muito unido, fechado e dedicado".

"Precisamos jogar bem. A Seleção sempre vai ter pressão, jogando bem ou mal. Faz parte, precisamos saber lidar com isso. Com paciência e tranquilidade vamos crescer", complementou.

O goleiro ainda reforçou que trabalhará forte para retornar à lista de convocados em março de 2025, quando o Brasil entrará em campo contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.