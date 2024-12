Mohamed Salah vive grande início de temporada pelo Liverpool - AFP

Publicado 08/12/2024 13:14 | Atualizado 08/12/2024 13:17

A novela para a permanência de Mohamed Salah no Liverpool pode ter chegado ao fim. Isso porque, de acordo com o jornal inglês 'The Mirror', o craque egípcio e o clube chegaram a um acordo para a renovação de seu contrato, que termina em junho de 2025, por mais dois anos.

O impasse para a extensão do vínculo estava irritando o jogador. Após uma vitória dos Reds, pelo Campeonato Inglês, no final de novembro, ele indicou que estava de saída, já que ainda não havia recebido uma proposta: "provavelmente estou mais fora do que dentro".

O camisa 11 está brilhando neste início de temporada pelo Liverpool. São 13 gols em 14 jogos no Campeonato Inglês, sendo o artilheiro da competição até o momento. Em todas as competições, ele deixou sua marca 15 vezes e anotou 12 assistências.