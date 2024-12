Fernando Diniz em jogo do Cruzeiro - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

08/12/2024

Caxias do Sul - Fernando Diniz não escondeu a irritação com as notícias que circulam desde quinta-feira que ele será demitido do Cruzeiro. O treinador afirmou que se sente desrespeitado por descobrir isso pela imprensa e espera que a informação não sejam verdadeira.

"Não tenho arrependimento do que eu faço. Sou sério e trato futebol com todo carinho, todo amor, e minha vida vai seguir para frente. Me sinto extremamente desrespeitado, porque estou sabendo isso pela imprensa. O Alexandre Mattos me chamou, falou que tudo poderia acontecer, mas uma coisa muito vaga. Não posso admitir que uma pessoa me mande uma matéria na quinta-feira... Estou sabendo disso desde quinta-feira, sabem mais do que vai acontecer comigo do que eu mesmo. Acho um desrespeito muito grande, muito grande. Me sinto extremamente desrespeitado porque eu tive inúmeras propostas de trabalho e vim para o Cruzeiro. Para mim, é um desrespeito muito grande. Não teve clareza nas coisas", disse Fernando Diniz.

"Estou falando isso aqui, caso isso (demissão) se confirme. Ninguém falou para mim que estou demitido. Eu espero que isso seja mentira, porque custo a acreditar que uma pessoa chegue para mim e fale: 'Você está até o final de 25, pelo menos'. Depois de uma semana, você está fora do negócio. Não tem nenhum problema. Você chega e fala que não tem resultado, não era isso, você está fora. Aceitaria numa boa, mas nessas condições, não. É muita falta de convicção", completou posteriormente.

O desempenho à frente do time, porém, não foi bom. Diniz somou três vitórias, seis empates e seis derrotas à frente do Cruzeiro. A Raposa fechou o ano com o vice da Copa Sul-Americana e em nono do Brasileirão, fora da zona de Libertadores.

"Me sinto muito desrespeitado, e eu respeito as pessoas. Ninguém olhou no olho... Não teve isso. Teve uma conversa de muro, mas eu já sabia, porque não sou tonto. Quando vem esse tipo de coisa... Estou no futebol há 40 anos, e isso que temos que saber conviver. Aqui a imprensa sabe antes dos profissionais que estão dentro. A gente vive mais para fora do que para dentro. O que é para dentro só vale se ganhar o próximo jogo. Eu não vivo assim, acho uma mediocridade viver assim. É muito medíocre ser isso", afirmou Diniz.

"Eu luto a minha vida por causa disso. Eu não me resumo a placar final. Não sou campeão da Libertadores, sou muito mais do que isso, sou uma pessoa. É isso que vocês tentam fazer com os jogadores. Tevis fez um gol, vão exaltar. Se um dia ele perder dois, não presta mais para jogar no Cruzeiro. E como a gente quer mudança? Mudança do quê? A gente quer isso aí, sangue e audiência. A gente não quer o melhor para ninguém, nem na sociedade, nem no futebol. Para mim, isso é um desrespeito muito grande. Me sinto muito desrespeitado. Não me arrependo de ter vindo, porque vim de coração aberto para fazer trabalho justo e honesto", concluiu o treinador.