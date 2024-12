Felipe Neto celebra vitória do Botafogo - reprodução Instagram

Rio - A conquista do Botafogo mobilizou não apenas a torcida, mas também celebridades que demonstraram apoio ao time nas redes sociais. Anitta, uma das torcedoras mais ilustres, celebrou intensamente ao som de "Lugar Perfeito", seu hit com Ivete Sangalo. "Não tem sensação melhor!", declarou a cantora enquanto pulava em casa.



Flávia Alessandra também marcou presença na comemoração, reunindo a família para assistir à partida. Otaviano Costa, seu marido, ainda fez uma performance especial ao piano cantando o hino do Botafogo.



Já Nicolas Prattes, Felipe Neto e Juliana Paiva preferiram acompanhar a vitória no estádio Nilton Santos. Eles fizeram parte do coro emocionado que ecoou pelos quatro cantos do Engenhão.

O Botafogo conquistou o título do Campeonato Brasileiro neste domingo (8), vencendo o São Paulo por 2 x 1 no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O resultado garantiu ao alvinegro carioca o tricampeonato da competição, coroando uma temporada histórica que já incluía o título da Libertadores, obtido no final de novembro.



O Palmeiras, campeão em 2023 e principal adversário na corrida pelos pontos corridos, terminou o campeonato como vice.



Já Nicolas Prattes e Juliana Paiva preferiram acompanhar a vitória no estádio Nilton Santos. Eles fizeram parte do coro emocionado que ecoou pelos quatro cantos do Engenhão.