Publicado 08/12/2024 18:37

Rio - A TV Globo está pronta para comemorar seus 60 anos em 2025 com o remake de "Vale Tudo", um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira. No palco Thunder da CCXP 24, evento realizado em São Paulo, a emissora revelou detalhes da nova produção, que estreia em março de 2025.

Paulo Vieira abriu o painel com bom humor, acompanhado de um grupo de pessoas usando máscaras da icônica vilã Odete Roitman, eternizada por Beatriz Segall na versão original. A autora Manuela Dias e o diretor artístico Paulo Silvestrini destacaram o desafio de trazer a novela para o público contemporâneo."Um clássico existe quando você relê e ele continua a ser relevante. E isso acontece com Vale Tudo. Vamos refazer com olhar da contemporaneidade, para quem viu e para quem vai ver", afirmou Silvestrini.Manuela ressaltou a importância de atualizar temas: "São 33 anos da versão original e muita coisa mudou. O alcoolismo não era considerado doença, por exemplo. É muito bom fazer alterações porque elas refletem o progresso da nossa sociedade".Débora Bloch dará vida à nova Odete Roitman, mantendo a essência da personagem: "Odete vai ser muito má. Ela vem com tudo! Não vai ficar falando bem do Brasil", antecipou Manuela.Taís Araujo interpretará Raquel, a protagonista. Durante o painel, ela contou como aceitou o papel: "Achei que não havia personagem para mim. Depois de ler o primeiro capítulo, percebi que a Raquel tem um arco fascinante". Bella Campos será Maria de Fátima, filha ambiciosa de Raquel. "Queria muito fazer uma vilã. Maria de Fátima tem muitas camadas", comentou a atriz.Paolla Oliveira viverá Heleninha Roitman e abordará temas como alcoolismo sob uma nova perspectiva. "Heleninha tem um grau de dificuldade muito grande, é uma personagem densa", disse Paolla. Renato Góes, que será Ivan, definiu o personagem como reflexo do brasileiro: "Não é todo de mau, nem de todo bom. Se precisar, vai dar o jeito dele, sem passar por cima de ninguém".O painel também contou com Alice Wegmann (Solange), Humberto Carrão (Afonso) e Luis Lobianco (Freitas). Para encerrar, Lucca e Unna X emocionaram o público ao cantar "Brasil", tema de abertura da novela.