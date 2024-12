Selton Mello - reprodução TV Globo

Rio - No programa Altas Horas, da TV Globo, Selton Mello compartilhou detalhes sobre o uso de moderadores de apetite no início de sua carreira. O ator revelou que tomou esses medicamentos pela primeira vez aos 25 anos, durante a preparação para viver Chicó no clássico O Auto da Compadecida. Ele descreveu como a busca pelo emagrecimento rápido trouxe sérias consequências para sua saúde mental.



“Eu tomava aquele negócio e emagrecia para o próximo filme, depois engordava de novo para a vida, para comer o que eu queria”, relembrou. Essa prática repetitiva levou o ator a desenvolver um quadro de depressão.Selton destacou que a experiência com os medicamentos não era positiva. “Aquilo ali não era o meu normal, eu estava dopado. Aliás, eu não recomendo, porque aquilo me fez muito mal”, afirmou. Ele explicou que os remédios prescritos por médicos populares na época tinham efeitos colaterais severos.“Me levou a um estado de depressão, foi a primeira vez que eu me deparei com isso, e vem dos moderadores de apetite. Fechei a boca e chorei forte no travesseiro. É difícil, mas é necessário”, relatou.Durante as gravações de Ainda Estou Aqui, Selton perdeu 15 quilos para reviver Chicó em O Auto da Compadecida 2. Ele relatou o esforço necessário para emagrecer de maneira saudável, enfrentando um desafio adicional por sua relação com doces. “Eu tenho uma coisa com doces, sou ‘chocólatra’. Eu notei que vou emagrecendo ao longo de O Auto da Compadecida 2. Pouca gente nota, mas eu reparo”, contou.