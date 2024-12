Grazi Massafera participa de corrida de rua no Aterro do Flamengo - Reprodução do Instagram

Publicado 08/12/2024 13:52 | Atualizado 08/12/2024 13:56

Rio - Neste domingo (8), Grazi Massafera, de 42 anos, enfrentou o calor intenso do Rio de Janeiro para participar de uma corrida de rua no Aterro do Flamengo. A atriz completou os 5 km ao lado de Chico Salgado, seu amigo e personal trainer.

"Mais uma para conta. Chegamos. Voamos, porque ela não sabe brincar. Ela falou: 'Vamos devagarzinho, porque ontem teve festa. Não dormi muito bem'. Cadê?", brincou Chico em um vídeo gravado depois que a dupla concluiu o desafio.

Após a corrida, Grazi encantou os fãs com sua simpatia ao posar para fotos. Ela também exibiu com orgulho a medalha que conquistou. "Uma coisa que eu amo fazer", afirmou nos Stories do Instagram.