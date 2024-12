Ludmilla - Victor Chapetta - Agnews

Publicado 08/12/2024 23:21

Rio - Ludmilla realizou, neste domingo (8), a segunda apresentação da turnê "Numanice" no Rio de Janeiro. O show, no Riocentro, atraiu grande público, incluindo fãs anônimos e diversas personalidades do meio artístico.