MC Ryan presenteia Giovanna Roque com carro de luxo - Reprodução do Instagram

Publicado 08/12/2024 15:29

Rio - O funkeiro MC Ryan, de 23 anos, deu à esposa, Giovanna Roque, de 25, uma BMW X6 de aproximadamente R$ 848 mil. Ele compartilhou o presente nas redes sociais e explicou que a influenciadora desejava um carro de luxo branco, mas ele optou por um modelo azul-escuro.

Além do carro, a influenciadora recebeu um buquê de rosas vermelhas. "Tem mulher que não gosta de ganhar flores. Eu não sou esse tipo de mulher", brincou.

O casal continua unido mesmo após o caso de agressão de Ryan contra Giovanna, que foi revelado publicamente em setembro. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o cantor agrediu a influenciadora, mãe de sua filha, no quarto do casal. O fato ocorreu no dia 21 de abril deste ano.

Depois da repercussão do caso, Giovanna se manifestou nas redes sociais, confirmando a agressão, mas minimizando o ocorrido. Ela declarou que ambos tiveram uma discussão e que foi ela quem iniciou o confronto físico com o cantor.