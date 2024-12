Viih Tube - reprodução Instagram

Viih Tubereprodução Instagram

Publicado 08/12/2024 16:06 | Atualizado 08/12/2024 16:10

Rio - Após semanas ausente das redes sociais, Viih Tube voltou a se comunicar com os seguidores. A influenciadora compartilhou detalhes sobre os dias no hospital ao lado do filho, Ravi, que está na UTI. Em um vídeo emocionado, ela abriu o coração sobre o estado de saúde do bebê e a importância do apoio recebido.



fotogaleria

"Eu nem lembro a última vez que eu apareci aqui, acho que faz umas três semanas. Eu estava evitando aparecer, muitas pessoas me falaram para eu não falar nada na internet porque tem muita energia ruim e gente maldosa, e eu concordo. Mas vou falar para vocês que nesse caso, a energia boa e as orações foram muito maiores", desabafou Viih, visivelmente emocionada.

"Eu nem lembro a última vez que eu apareci aqui, acho que faz umas três semanas. Eu estava evitando aparecer, muitas pessoas me falaram para eu não falar nada na internet porque tem muita energia ruim e gente maldosa, e eu concordo. Mas vou falar para vocês que nesse caso, a energia boa e as orações foram muito maiores", desabafou Viih, visivelmente emocionada.

Viih Tube também revelou que, apesar das dificuldades, acredita que o momento que vive tem um significado espiritual. Ela expressou esperança de que Ravi em breve esteja em casa.



"Assim que tudo isso passar e entender como eu estou, porque acho que só vou entender tudo isso quando ele estiver em casa, eu vou explicar tudo para vocês o que eu acho que aconteceu. Acredito que tenha sido muito mais algo espiritual do que qualquer coisa. Muitas coisas malucas aconteceram, não tinha como ter dúvidas que Deus estava com a gente", contou.

O impacto das orações e mensagens dos fãs

Viih destacou a força do apoio que recebeu dos fãs durante o período difícil. Segundo ela, as orações e mensagens positivas fizeram diferença nos dias que passou ao lado do filho no hospital.



"Muita gente estava com a gente, orando e torcendo. É muito mais importante vir aqui agradecer. Não vou trazer nada para a internet que eu ache que não seja saudável para o meu filho e a minha família, mas agradecer é o mínimo que eu posso fazer. Não sei como agradecer tantas orações. Não tem nada mais gratificante para uma mãe do que ver o seu filho ser tão amado, mesmo sem vocês o conhecerem pessoalmente. Isso não tem preço", afirmou.



Ela ainda atualizou os seguidores sobre o próximo passo no tratamento de Ravi. "Amanhã é um dia muito importante para gente. Ele volta a se alimentar e a gente está torcendo muito para que ele reaja bem. Se der tudo certo, é a última coisa que precisa acontecer para ele voltar para casa. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Continuem com as orações, que estão fazendo toda a diferença", finalizou.