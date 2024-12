Joaquim Huck e Manoela Esteves - Dan Delmiro / Agnews

Joaquim Huck e Manoela Esteves Dan Delmiro / Agnews

Publicado 08/12/2024 15:24 | Atualizado 08/12/2024 15:26

Rio - Joaquim Huck, filho de Luciano Huck e Angélica, escolheu a praia de São Conrado para aproveitar o domingo (8). Acompanhado da namorada, Manoela Esteves, e amigos, ele curtiu o dia ensolarado em um quiosque à beira-mar.



fotogaleria

Joaquim e Manoela, ambos com 19 anos, mantêm um relacionamento desde 2021. Apesar da fama da família de Joaquim, o casal prefere um perfil reservado e aparece publicamente apenas em ocasiões pontuais, como no Rock in Rio.Em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, Angélica comentou sobre o relacionamento do primogênito com Manoela. A apresentadora afirmou que, apesar de imaginar que seria ciumenta, sente mais preocupação com a jovem. "Eu achei que seria ciumenta, mas não sei o que aconteceu. Eu fico mais preocupada com ela, com o que ela vai viver isso, se ela vai ficar à vontade. É alguém que ele escolheu, alguém que ele gosta, eu quero que fique bem. Só fico preocupada se ela está fazendo bem para ele. Não me meto, deixo rolar, não me meto na conversa, sou toda cheia de regras", declarou.