Eliezer e os filhos Lua e RaviReprodução/Instagram

Rio - Eliezer usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre o quadro de saúde de Ravi, seu filho recém-nascido com Viih Tube, que está internado há 15 dias. Neste domingo (8), o ex-'BBB' contou que ainda não há um diagnóstico fechado, nem previsão de alta médica. No entanto, o bebê ganhou peso e terá o leite reintroduzido.

"Hoje faz 15 dias que a gente está vivendo tudo isso aqui, parece já uma eternidade. A gente ainda não tem uma previsão de alta. Mas a gente está muito esperançoso, porque amanhã é um dia muito importante. Amanhã, eu, a Viih, os médicos... todo mundo que está envolvido está chamando de o grande dia, porque a gente vai reintroduzir o leite e ele vai voltar a mamar. Ele já está em jejum há bastante tempo. A gente tentou fazer isso dias atrás e ele deu um susto", iniciou ele nos Stories, do Instagram.

"Amanhã, de acordo com como ele reagir, voltando a se alimentar, acho que a gente consiga também avançar no diagnóstico, porque até agora também a gente não tem um diagnóstico fechado, mas eu entendi, porque a gente está falando de um recém-nascido e tudo é no tempo dele. Tudo o que é feito, ciclo de medicamentos, exames... leva um tempo, mas está tudo bem. Para ser honesto, acho que a gente vai para casa e não vai ter um diagnóstico, porque acredito que tem coisas que vão muito além da ciência, é espiritual", seguiu.

Em seguida, ele explicou que, o que se sabe até o momento é que uma inflamação, ainda desconhecida, causou um quadro de hemorragia. "A gente não sabe o porquê dessa inflamação, o que causou... a gente não sabe muita coisa ainda", disse ele, que ainda comemorou o fato de Ravi ter voltado a fazer cocô.

"A gente foca no que é importante. E o que importa é que ele está bem. [...] Ele está ganhando peso, mano! Ele, milagrosamente, entrou no hospital com 3,700kg e agora está com 4kg. E sem comer!", comemorou ele, que revelou que tem se sentido cada vez mais ligado com Deus e seu lado espiritual.

O influenciador também aproveitou para atualizar sobre o estado de saúde da avó de Viih, que sofreu um AVC na última semana. "Ela já está em casa, está bem melhor, está falando, está comendo... isso também deu um alívio no nosso coração", contou.