Publicado 08/12/2024 11:51

Rio - Patrícia Ramos usou as redes sociais, neste sábado (7), para justificar um comentário que fez recentemente de não de relacionar com 'caras pobres'. Nos Stories, do Instagram, a influenciadora se repreendeu ao dizer que deveria ter mais cuidado ao dar entrevistas e defendeu que cada mulher deve fazer suas próprias escolhas.

"Eu sou zero de ficar vindo me explicar quando me envolvo em alguma polêmica, que na real não foi nem uma polêmica, mas achei engraçado. Eu eu falei com minha assessora 'preciso me lembrar que quando estou sendo entrevistada, não estou em uma roda com minhas amigas, não estou numa conversa com minha mãe, não estou conversando com minha prima por ligação. Eu estou em uma entrevista'. E aí a minha opinião vai se tornar pauta para outras pessoas opinarem em cima. Ai, gente, que saco!", brincou ela.

Em seguida, ela defendeu que a vontade de ficar com homens com ou sem dinheiro parte de uma escolha pessoal. "Mas mulheres, vocês que gostam de ficar com homens desprovidos [de dinheiro], cada um com seu cada qual. Vai lá, paga o açaí para ele, amiga. Dia dos Namorados? Dá você o presente, não espera nada em troca não... só dá. Não espera nada", disse.

Durante uma conversa recente com Maya Massafera, a influenciadora, que assumiu um relacionamento com o jogador Luiz Fernando Maximiano , que atua pelo Al-Tadamon, do Kuwait, afirmou que não se relaciona com homens pobres. "Eu assumi [o namoro] este ano, no dia 12 de junho. Teve pedido e ele quem pediu, claro", contou.

"Sou dessas! Para mim tem que pedir e tem que pagar as contas", afirmou. "Para mim, tem que pagar. Eu já sofro muito pagando minhas conta", continuou. Questionada sobre se se relacionaria com um homem de menor poder aquisitivo, Patrícia foi sincera: "Não. Bomba! Patrícia Ramos assume que não sairia com um cara pobre".