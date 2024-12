Rafa Kalimann aproveita show de Nattanzinho - Webert Belicio/Agnews

Publicado 08/12/2024 13:07 | Atualizado 08/12/2024 13:11

Rio - Rafa Kalimann, de 31 anos, aproveitou a madrugada deste domingo (8) para prestigiar o show de Nattanzinho, de 26, no Carnatal do Rio Grande do Norte. A presença da influenciadora acontece em meio a especulações sobre um possível romance entre eles.

A influenciadora, solteira desde o término com Allan Souza Lima no final de novembro, foi flagrada caminhando em direção ao palco onde o cantor, última atração do evento, faria sua apresentação.

Por volta das 2h, os dois chegaram juntos e seguiram diretamente para o camarim de Nattanzinho. Acompanhado por Rafa, ele evitou dar entrevistas e tirar fotos.

Em uma entrevista recente, Nattanzinho havia negado qualquer tipo de envolvimento com Rafa Kalimann.