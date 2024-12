Botafogo foi campeão brasileiro pela terceira vez: 1968, 1995 e 2024 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 08/12/2024 19:04

um ano de 2025 cheio de competições: serão sete ao todo. E a primeira delas será contra o rival Flamengo. Por ser O Botafogo terá. E a primeira delas será contra o rival Flamengo. Por ser campeão do Brasileirão de 2024 , o Glorioso se garantiu na Supercopa do Rei, contra o vencedor da Copa do Brasil, que foi o Rubro-Negro.

O clássico valendo troféu está marcado para 2 de fevereiro, no Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará.



O Flamengo é o maior vencedor do atual formato da Supercopa do Rei, que foi renomeada em 2024 em homenagem a Pelé (antes era Supercopa do Brasil). Conquistou a taça em 2020 e 2021, e perdeu a final em 2022 e 2023.



Já o Botafogo disputará pela primeira vez o torneio. Além da Supercopa, terá pela frente a Recopa Sul-Americana, o Mundial de Clubes, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e Carioca.



As finais da Supercopa do Rei



2020



Flamengo* 3x0 Athletico-PR

2021

Flamengo* 2x2 Palmeiras (6x5 nos pênaltis)

2022

Atlético-MG* 2x2 Flamengo (8x7 nos pênaltis)

2023

Palmeiras* 4x3 Flamengo

2024

Palmeiras 0x0 São Paulo* (2x4 nos pênaltis)

* Campeão