João Pedro é atacante do Brighton - AFP

Publicado 11/12/2024 10:10

Rio - João Pedro é alvo do Liverpool para a próxima temporada. O clube inglês fez uma sondagem pelo atacante do Brighton, do mesmo país, e pretende avançar nas conversas já na próxima janela. Porém, só deve enviar uma proposta oficial no meio do ano que vem, segundo o "UOL".

Revelado pelo Fluminense, João Pedro chegou ao futebol inglês em 2019, quando foi vendido ao Watford. Desde então, sempre foi monitorado pelo Liverpool, mas nunca houve um avanço. Porém, o técnico Arne Slot procura um goleador que também contribua taticamente, como é o caso do brasileiro.

Na categoria de base do Fluminense, João Pedro integrou a "Geração de Ouro" de Xerém e formou ataque com Marcos Paulo e Luiz Henrique, hoje destaque do Botafogo. O time também contava com o goleiro Marcelo Pitaluga, que pertence ao Liverpool, e o volante André, do Wolverhampton, além de Martinelli, que ainda veste a camisa tricolor.

João Pedro, de 23 anos, foi contratado pelo Brighton em 2023 por aproximadamente R$ 188 milhões. Na atual temporada, contribuiu com quatro gols e três assistências em nove jogos. Ao todo, soma 24 gols e seis assistências pelo clube (mesmo número de gols marcados em 109 partidas pelo Watford).