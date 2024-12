Ravena Hanniely é musa dos Jogos Olímpicos - Reprodução / Instagram

Publicado 11/12/2024 20:10 | Atualizado 11/12/2024 20:22

A musa dos Jogos Olímpicos, Ravena Hanniely, de 23 anos, fez a alegria dos seus seguidores nesta quarta-feira. A beldade publico uma foto em que aparece vestindo um biquíni com as cores verde e amarela. Na legenda, ela afirmou que a imagem foi tirada na praia do Pepê, localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

"Ual, que linda", "Linda demais", "Rainha, te amo, está maravilhosa", "Incrivelmente perfeita", "Você é adorável", "Deusa", "Perfeita", foram alguns dos comentários feitos pelos seus seguidores no Instagram.

A modelo, de 23 anos, se submeteu a uma himenoplastia, procedimento que reconstrói o hímen, e tem se preparado fisicamente para ser Musa da Barroca Zona Sul, escola de samba do Grupo Especial de São Paulo.

Ravena Hanielly foi eleita pela versão dinamarquesa da revista "Playboy", a musa dos Jogos Olímpicos de Paris, disputados na capital francesa neste ano. A beldade tem mais de 266 mil seguidores no Instagram.