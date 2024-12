John Kennedy pode deixar o Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

John Kennedy pode deixar o FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 11/12/2024 21:52

Catar - Autor de um dos gols da vitória do Pachuca sobre o Botafogo, o atacante Salomón Roldon, de 35 anos, abordou a possibilidade de John Kennedy reforçar a equipe mexicana. O brasileiro está negociando para ser emprestado por uma temporada para o atual campeão da Concacaf.

"É um jogador campeão da Libertadores, um jogador muito interessante. Não sei se está fechado, mas se vier ao Pachuca, virá para somar", afirmou o veterano.

John Kennedy foi formado nas categorias de base do Fluminense e apesar de ser considerado um jogador muito talentoso vive muitos problemas extracampo. Em 2023, viveu seu maior momento na carreira, ao ser decisivo no título da Libertadores do Tricolor. Ele marcou em todas as fases de mata-mata na competição, fazendo inclusive o gol da conquista na final contra o Boca Juniors, no Maracanã.

No entanto, em 2024, John Kennedy voltou a conviver com problemas extracampo e teve uma temporada muito abaixo. No total, ele entrou em campo em 34 jogos e fez três gols pelo Fluminense. O acordo com o Pachuca será por um ano de empréstimo, com opção de compra de 6 milhões de euros (algo em torno de R$ 38 milhões). O jovem, de 22 anos, tem contrato com o Fluminense até o fim de 2026.

Nascido na Venezuela, Salomón Roldon passou por clubes importantes no futebol europeu como: Zenit, Newcastle, CSKA e Everton. Ele também atuou pelo futebol chinês e estava no River Plate, antes de chegar ao Pachuca. No clube mexicano, o veterano entrou em campo em 45 jogos, fez 26 gols e deu cinco assistências.