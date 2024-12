Salah comemora gol marcado na vitória do Liverpool - Josep Lago / AFP

Salah comemora gol marcado na vitória do LiverpoolJosep Lago / AFP

Publicado 10/12/2024 17:04

Espanha - O Liverpool não sabe o que é perder na Liga dos Campeões 2024/25. A equipe inglesa manteve o 100% de aproveitamento na competição ao vencer o Girona (ESP) por 1 a 0 no Estádio Montilivi, nesta terça-feira (10), pela sexta rodada da competição.

Mohamed Salah, de pênalti, balançou as redes para garantir o triunfo dos Reds. O egípcio já soma 16 gols e 12 assistências em 22 partidas disputadas nesta temporada.

Com o resultado, o Liverpool chegou aos 18 pontos e segue isolado no topo da tabela. Agora, a equipe comandada pelo técnico Arne Slot volta as atenções para o Campeonato Inglês.

Os Reds têm compromisso no próximo sábado, às 12h (de Brasília), com o Fulham, em Anfield. O Liverpool também está na primeira colocação do campeonato nacional, com 35 pontos.