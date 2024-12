Rodinei conquistou a Liga Conferência com o Olympiacos, da Grécia - Marilia Vasilakopoulou / Eurokinissi / AFP

Rodinei conquistou a Liga Conferência com o Olympiacos, da GréciaMarilia Vasilakopoulou / Eurokinissi / AFP

Publicado 10/12/2024 15:48

Rodinei foi eleito o melhor lateral-direito da Superliga Grega 23/24. O ex-jogador do Flamengo e destaque do Olympiacos, recebeu o prêmio nesta segunda-feira (9), confirmando seu status como um dos principais nomes da posição no futebol grego.

O brasileiro chega ao segundo ano consecutivo em que é reconhecido como o melhor da liga, reiterando a performance da temporada anterior, quando se destacou mesmo participando de apenas metade do campeonato. Feliz com o prêmio, o jogador celebrou e agradeceu companheiros de time e comissão técnica.

"Receber esse prêmio pelo segundo ano seguido é uma honra enorme. Agradeço aos meus companheiros de equipe, comissão técnica e aos torcedores que sempre me apoiam. Isso é resultado de muito trabalho e dedicação, e só me motiva a continuar buscando evoluir e ajudar o Olympiacos a conquistar grandes objetivos", disse o lateral-direito.

Em 2023/24, Rodinei foi fundamental para o Olympiacos, atuando em 29 jogos, 28 como titular. O lateral marcou dois gols, deu duas assistências, teve 54 dribles bem-sucedidos, venceu 157 disputas e criou sete grandes chances para gol. Com média 7.20 no "Sofascore", ajudou a equipe grega a vencer a UEFA Conference League, o primeiro título continental do clube.