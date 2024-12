Capasso - Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 10/12/2024 20:11

O Olimpia, do Paraguai, decidiu não exercer a opção de compra de Manuel Capasso, zagueiro do Vasco. Com o término de seu empréstimo, o jogador retorna ao clube carioca, mas sua permanência no Cruz-Maltino ainda não está definida.

De acordo com informações do "Lance!", o Vasco considera que a melhor alternativa é negociar Capasso em definitivo. Assim, a expectativa é que o zagueiro argentino seja vendido, sem ser integrado ao elenco do Gigante da Colina na reapresentação para 2025.

No final de novembro, o Olimpia acenou com interesse em contratar o jogador de forma definitiva, mas o clube vê problemas financeiros atrapalharem o planejamento. O Vasco foi notificado de maneira extraoficial, mas a negociação não avançou.

Capasso se destacou na temporada tendo conquistado o Campeonato Paraguaio, o 47º do Olimpia em sua história. O zagueiro marcou cinco gols e deu duas assistências em 30 jogos, sendo titular das 29 das 47 partidas disputadas.