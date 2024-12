JP, meio-campista do Vasco - Reprodução/Redes sociais

Publicado 11/12/2024 12:05

Rio - O volante JP conta os dias para voltar a vestir a camisa do Vasco. Após receber as primeiras chances como profissional neste ano, o jogador precisou passar por uma artroscopia no joelho direito, em novembro, e só retornará aos gramados em 2025. Segundo o "ge", ele está recuperado e antecipará a pré-temporada para o fim deste mês.

O jovem volante, de 19 anos, foi submetido a uma artroscopia no joelho direito no dia 6 de novembro. Ele sofreu uma pancada no local no jogo contra o Criciúma, em agosto. Inicialmente, realizou um tratamento conservador e chegou a atuar em quatro jogos do sub-20. Porém, as dores persistiram, e clube e atleta decidiram operar para acelerar a recuperação.

A expectativa é que JP se apresente para a pré-temporada no dia 27 de dezembro. O restante do elenco volta a treinar somente no dia 6 de janeiro. O Vasco estreia no Carioca em 11 de janeiro, contra o Nova Iguaçu, em horário e local a definir. Em 2024, eles fizeram a semifinal e a Laranja Mecânica avançou à decisão contra o Flamengo, terminando vice-campeão.