Joaquín Lavega é alvo do VascoDivulgação / River Plate

Publicado 10/12/2024 08:00 | Atualizado 10/12/2024 08:08

Rio - O Vasco já mira a próxima temporada e definiu o primeiro alvo da janela de transferências. O clube iniciou negociação para contratar o atacante Joaquín Lavega, do River Plate, do Uruguai, e vê a negociação com otimismo, segundo informações do "ge".

Joaquín Lavega, de 19 anos, é uma promessa do futebol uruguaio. O jogador está em fim de contrato e é visto como uma oportunidade de mercado pela diretoria vascaína. Ele foi um dos destaques do River Plate em 2024, com 12 gols e quatro assistências em 37 jogos.

Formado nas categorias de base do River Plate, Joaquín Lavega atua tanto como ponta esquerda como segundo atacante, posições que o Vasco procura reforçar para a próxima temporada. O jovem está em sua quarta temporada como profissional no time de Montevidéu.

Joaquín Lavega estava na lista de convocação do técnico Marcelo Bielsa para os últimos jogos do Uruguai nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Peru e Equador. Ele é considerado pelo Observatório do Futebol como um jovens sub-21 mais promissores do futebol, assim como Kauã Elias, do Fluminense.