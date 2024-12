Vegetti comandou vitória do Vasco na Arena Pantanal - Dikran Sahagian / Vasco Da Gama

Publicado 08/12/2024 18:05

Vasco contou com o brilho de Pablo Vegetti para vencer o Cuiabá por 2 a 1 no último compromisso do ano, neste domingo (8). Em jogo válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante fez os dois gols do triunfo na Arena Pantanal. Derik Lacerda foi o responsável por balançar a rede pelo Dourado.

Apesar do bom resultado, o Cruz-Maltino, com 50 pontos, permaneceu na 10ª posição e não conseguiu a vaga direta para a terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem.

O jogo

O Vasco fez um primeiro tempo relativamente seguro na Arena Pantanal. No entanto, logo aos cinco minutos, a primeira grande chance foi do Cuiabá: após cruzamento da esquerda, Jadson finalizou na trave, e, no rebote, Derik Lacerda, sozinho na pequena área, sem goleiro, acertou o poste mais uma vez.



Depois do susto, o Cruz Maltino tomou as rédeas da partida, passou a trabalhar a bola com maior tranquilidade e conseguiu abrir o placar aos 17 minutos. Coutinho fez belo lançamento, Puma Rodríguez cruzou e Vegetti pegou de primeira para marcar um belo gol.

Com a vantagem, o time carioca teve a posse, mas não criou chances perigosas e sofreu o empate 15 minutos depois. Derik Lacerda recebeu bola enfiada de Denilson e se redimiu do lance incrível perdido no começo do duelo.



Então, a partida esfriou ainda mais e o Gigante da Colina quase não ameaçou o adversário, até que o camisa 99 recebeu passe de Mateus Carvalho, entrou cara a cara e finalizou na saída do goleiro para balançar a rede pela segunda vez pouco antes do intervalo.

A etapa final teve a mesma temperatura. A única chegada do Vasco resultou em gol aos 28 minutos. Após boa troca de passes, Victor Luís cruzou rasteiro para Paulinho Paula desviar e comemorar. Porém, o meio-campista estava impedido. Desde então, até o apito do árbitro, o Cruz-Maltino controlou o confronto para sair com os três pontos.

Ficha técnica

Cuiabá x Vasco



Data e hora: 8/12/2024, às 16h

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)



Cartões amarelos: Maxime Dominguez (VAS)

Cartões vermelhos: -

Gols: Vegetti (0-1) (17'/1ºT), Derik Lacerda (1-1) (32'/1ºT), Vegetti (1-2) (42º/1T).



CUIABÁ (Técnico: Bernardo Franco)

Mateus Pasinato; Raylan (Matheus Alexandre, 32'/2ºT), Bruno Alves, Gabriel e Juan Tavares; Lucas Mineiro, Denilson (Eliel, 20'/2ºT) e Max (Kauan, 39'/2ºT); Jadson Alves (Dudu, 32'/2ºT), Derik Lacerda e Clayson (David, 39'/2ºT).



VASCO (Técnico: Felipe Loureiro)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Léo e Leandrinho (Victor Luís, Intervalo); Hugo Moura (Maxime Dominguez, Intervalo), Mateus Carvalho, Jair (Sforza, 32'/2ºT) e Coutinho (Paulinho Paula, 21'/2ºT); Alex Teixeira (Payet, 12'/2ºT) e Vegetti.