Camisa do Vasco terá a marca de um novo patrocinador no último jogo de 2024 - Foto: Leandro Amorim/Vasco

Publicado 08/12/2024 13:39

Vasco tem um novo patrocinador. O grupo Consórcio Tradição assinou um contrato de dois anos para estampar a sua marca até o fim de 2026.

A estreia é neste domingo (8), na última rodada do Brasileirão, contra o Cuiabá, às 16h. Inicialmente, a marca do parceiro ficará logo abaixo da gola da camisa vascaína.



E a partir de 2025, estará presente nos meiões dos jogadores. Os valores do acordo não foram divulgados.



"Essa parceria chega em um momento marcante, com o clube retomando seu lugar de destaque no cenário internacional", comemorou o gerente de marketing e comercial do Vasco, Henrique Guterres.

A parceria com a administradora de consórcios renderá um novo produto para oferecer aos torcedores, a partir de janeiro. A cada venda do Consórcio Vasco da Gama, uma parte financeira será repassada ao clube, segundo o comunicado.