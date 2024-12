Pelo Vasco, Zé Vitor entrou em campo somente cinco vezes - Divulgação / Vasco

Zé Vitor vestiu a camisa do Cruz-Maltino em 2022, na Série B, vindo do Marcílio Dias, assinando em definitivo sem custos para o clube - em São Januário, era chamado de Zé Santos. Ele acumulou empréstimos para o Feirense, de Portugal, Londrina e Ypiranga-RS, onde de destacou na última Série C. Seu contrato com o Gigante da Colina expira no dia 31 de dezembro. Rio - Atacante com passagem pelo Vasco , Zé Vitor acertou com o Boavista para a disputa do Campeonato Carioca de 2025. O contrato do jogador vai até o fim da disputa do estadual.Zé Vitor vestiu a camisa do Cruz-Maltino em 2022, na Série B, vindo do Marcílio Dias, assinando em definitivo sem custos para o clube - em São Januário, era chamado de Zé Santos. Ele acumulou empréstimos para o Feirense, de Portugal, Londrina e Ypiranga-RS, onde de destacou na última Série C. Seu contrato com o Gigante da Colina expira no dia 31 de dezembro.

O centroavante, de 26 anos, marcou 12 gols na temporada 2024, disputando o Brasileirão, a Copa do Brasil e o Campeonato Gaúcho.



"É um privilégio voltar ao Rio de Janeiro para disputar um dos principais campeonatos estaduais do país vestindo a camisa do Boavista. Espero corresponder à altura para colhermos frutos e para retribuir toda confiança que o clube fez em mim. Vamos lutar juntos pelas metas do clube", disse o jogador.



Pelo Vasco, foram apenas cinco partidas disputadas, sendo três em 2022 e duas em 2023, até ser emprestado ao Feirense. Voltar a Europa é um grande sonho do atacante.

"Foram experiências incríveis, que me deram muita bagagem. Sem dúvida é um sonho voltar a jogar na Europa e fazer um excelente Campeonato Carioca pelo Boavista pode ajudar neste sonho.", finalizou o atacante.



Zé Vitor chegou ao Rio de Janeiro e já se apresentou no CT Saferj para iniciar os trabalhos sob o comando do treinador Caio Zanardi. O Boavista estreia no Campeonato Carioca conta o Flamengo, fora de casa, no dia 11 ou 12 de janeiro.