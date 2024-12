Souza em treino do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Publicado 10/12/2024 22:59

Rio - O volante Souza revelou que tem treinado como zagueiro há dois meses e acredita que pode "ajudar muito bem" o time nessa posição. O camisa 5 do Vasco ainda lembrou que já fez a função quando atuava na Turquia e destacou que está fisicamente melhor.

"Já estou há mais de dois meses treinando ali na zaga. Conversei com o Paiva (então técnico do Vasco), disse que poderia ajudar muito mais ali, como central, por ter uma saída de bola boa, tenho velocidade ainda, sou alto, tenho impulsão. Já joguei alguns jogos de zagueiro na Turquia e me sentia muito bem. Porém, não queria jogar porque tinha uma condição física em que queria correr para tudo que é lado, queria fazer gol, mas hoje olhando para minha situação atual, acho que poderia ajudar muito bem o clube nessa posição", disse Souza, ao BTB Sports, em um evento beneficente.

"Sou volante por natureza, mas acho que conseguiria, sim, poder ajudar o clube. Tenho treinando bem há algum tempo já. Onde o Vasco precisar, eu vou poder ajudar. Fisicamente estou muito melhor do que quando cheguei. Todo mundo sabe que depois de uma cirurgia não é fácil, mas agora fisicamente estou muito melhor. Ano que vem as coisas vão ser melhores tanto para o Souza quanto para o Vasco", completou.