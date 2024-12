Rogério Ceni em treino do Bahia antes do fim da temporada - Letícia Martins/EC Bahia

Publicado 10/12/2024 16:20

Rio - Apesar de oscilar no segundo turno, o Bahia retornou para a Libertadores após mais de trinta anos de ausência. Em entrevista coletiva, o treinador Rogério Ceni afirmou que a SAF do clube de Salvador, gerida pelo Grupo City, tem o Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileiro, como exemplo para 2025.

"Sobre outras SAF’s, acho que o scout do Botafogo foi muito assertivo. Mas não duvide que Ferran Soriano (CEO do Grupo City) neste momento está tentando entender o que eles fizeram e o que nós podemos fazer. Conhecendo o Grupo City, tenho certeza que eles estão tentando entender o que deu certo lá para tentar fazer aqui", disse.

O Bahia teve um excelente começo de temporada, inclusive lutando dentro do G-4, porém, acabou terminando a competição em oitavo e só conseguiu a vaga na pré-Libertadores, porque Flamengo e Botafogo, que conquistaram a Copa do Brasil e a Libertadores, terminaram a competição entre os seis primeiros.

"Fico feliz de entregar para o torcedor algo até mesmo maior do que o que foi programado no começo do ano. Os caras (Grupo City) estão muito concentrados, planejam o futuro, mesmo que seja um pouco mais lento do que a torcida quer, acredite que caminha, e vai chegar lá. Mas meu tempo é mais curto, eu preciso ser campeão, colocar título na parede. Os últimos meses foram os mais difíceis do meu trabalho. Esse ano acho que falhamos em não vencer o Campeonato Baiano", concluiu Ceni.