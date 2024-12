Assim como na Fórmula 3, Gabriel Bortoleto venceu a Fórmula 2 em seu ano de estreia - Divulgação / Fórmula 2

Assim como na Fórmula 3, Gabriel Bortoleto venceu a Fórmula 2 em seu ano de estreiaDivulgação / Fórmula 2

Publicado 10/12/2024 09:00 | Atualizado 10/12/2024 09:05

Rio - Campeão da Fórmula 2 no ano de estreia, o brasileiro Gabriel Bortoleto estreou na Fórmula 1. O piloto, de 20 anos, participou do teste de pós-temporada com a Sauber, nesta terça-feira (10), em Abu Dhabi, junto com o futuro companheiro de equipe Nico Hulkenberg.

Bortoleto deu 74 voltas com o carro da Sauber e fez o oitavo melhor tempo, com a marca de 1m25s306. Apesar do tempo não ser muito importante nos testes de pós-temporada, o brasileiro terminou na frente do alemão Nico Hulkenberg, que foi o 17º colocado.

O principal objetivo dos testes de pós-temporada é entender como é o trabalho em equipe, principalmente nos casos de pilotos novatos ou que estão mudando de equipe. Além de Bortoleto, outro brasileiro que participou foi Felipe Drugovich, reserva da Aston Martin, que fez o 13º melhor tempo.

Gabriel Bortoleto conquistou o título da Fórmula 2 em seu ano de estreia, assim como fez na Fórmula 3. O brasileiro igualou Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes) e Oscar Piastri (McLaren) como os únicos pilotos que conquistaram os dois títulos.