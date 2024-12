Hugo Souza assinou em definitivo com o Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 10/12/2024 07:30 | Atualizado 10/12/2024 07:40

Rio - Hugo Souza foi um dos protagonistas do Corinthians na campanha de recuperação no Brasileirão. O ex-goleiro do Flamengo, que foi contratado em definitivo pelo clube paulista, revelou o desejo de defender a seleção brasileira no futuro e apontou o racismo contra os negros no futebol, principalmente com os jogadores da sua posição.

"Ainda pesa. Uma falha minha vai ser muito mais passada para a frente do que de outro goleiro branco. Se eu falhar, meu vídeo vai rolar três dias, enquanto de um goleiro branco, não. O John, do Botafogo, foi premiado (melhor goleiro do Brasileirão), eu também. A gente tem se provado. Essa palhaçada tem que acabar", disse em entrevista ao programa "Boleiragem", do canal SporTV.

O goleiro também fez uma análise do trabalho do Corinthians no segundo semestre da temporada. O Timão brigava contra o rebaixamento, mas terminou o ano com recorde de vitórias consecutivas, saiu da luta na parte mais caótica da tabela e garantiu vaga na Libertadores de 2025, sendo o melhor time do returno do Brasileirão com 28 pontos.

"O nosso preparador de goleiro falava: 'Estou aqui há cinco anos e conheço isso daqui, é igual foguete, a hora que apontar para cima não para mais'. Nós acreditamos nisso e só precisávamos mudar a chave. A janela de transferências que o Corinthians fez foi incrível. Ajudou muito o time a subir de produção. A torcida teve um papel incrível e apoiou o tempo todo", afirmou.

"Eu sou ambicioso. Há seis meses eu estava sem clube. O futebol é muito rápido, e o Corinthians é um clube que me proporciona. Viver no Corinthians é uma emoção louca. Quem trabalha no Corinthians sabe o que é viver lá dentro. A gente conseguiu se blindar. Quando você tem um grupo que pensa coletivamente, um cara do peso do Memphis (Depay), que olha para o nós e não para o eu, quem vai bater de frente?", finalizou.