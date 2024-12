Presidente da Fifa, Gianni Infantino revelou estar ansioso pelo início da competição - Odd Andersen / AFP

Publicado 10/12/2024 15:22

Rio - A Fifa divulgou as datas da Copa do Mundo feminina de 2027. A competição, que acontecerá no Brasil, será disputada entre os dias 24 de junho e 25 de julho. A decisão foi anunciada após o conselho técnico realizado nesta terça-feira (10), na Suíça.

Presidente da entidade, Gianni Infantino celebrou a realização da competição e reforçou que será um marco não só para a América do Sul, mas também para o planeta inteiro.



"A Copa do Mundo feminina da Fifa no Brasil já está tomando forma e mal podemos esperar pela partida de abertura na quinta-feira, 24 de junho de 2027 – e por todos os jogos que levarão à final no domingo, 25 de julho de 2027. Este torneio histórico terá um impacto enorme em todo o mundo, levando o futebol feminino para o próximo nível em termos de participação e popularidade", declarou o dirigente.

Em relação aos estádios que receberão os jogos, a Fifa ainda não definiu as cidades-sedes do torneio. O anúncio será no começo de 2025. A ideia é ter ter de oito a dez locais com partidas oficiais.

Recentemente, uma equipe técnica esteve em 12 lugares para avaliar estádios, mobilidade, aeroportos e infraestrutura técnica para sediar os confrontos da Copa: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.