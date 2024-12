Vini Jr ficou em segundo lugar no prêmio Bola de Ouro - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Vini Jr ficou em segundo lugar no prêmio Bola de OuroPierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 10/12/2024 11:00

Rio - A derrota de Vini Jr na Bola de Ouro ainda repercute no mundo. Em entrevista ao jornal espanhol "Marca", o ex-jogador alemão Sami Khedira avaliou a vitória de Rodri, do Manchester City, e rasgou elogios ao meio-campista, além de dar uma dica para o brasileiro aumentar as chances de vencer o prêmio nos próximos anos.

"Adoro o futebol do Rodri. Ele cuida de tudo e faz todos os jogadores jogar. É incrível. O Vinícius (Júnior) também merece. Ele parece irritado muitas vezes. Cristiano (Ronaldo) era um pouco assim quando era jovem, mas mudou rapidamente. Se quer ser como Messi, Zidane, Cristiano e Xavi, ele tem que ser um pouco mais respeitoso. Se mudar um pouco, ganhará três ou quatro Bolas de Ouro", disse.

Sami Khedira, de 37 anos, se aposentou em 2021. O alemão defendeu o Real Madrid entre 2010 e 2015, e ganhou a Liga dos Campeões em 2014. No mesmo ano, foi campeão mundial com a Alemanha, na Copa do Mundo do Brasil. O ex-jogador também teve passagens por Stuttgart e Hertha Berlim, da Alemanha, e Juventus, da Itália.