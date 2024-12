Marta comemorando o título do Orlando Pride na NWSL - Kyle Rivas/AFP

Marta comemorando o título do Orlando Pride na NWSLKyle Rivas/AFP

Publicado 10/12/2024 09:40 | Atualizado 10/12/2024 09:42

Rio - Uma das destaques da campanha do título do Orlando Pride na NWSL, a liga americana de futebol feminino, Marta foi eleita para a seleção da temporada da FifPro pela quinta vez na história. A Rainha volta a ser indicada após três anos (também foi em 2016, 2017, 2019 e 2021).

Marta marcou 11 gols na campanha do título do Orlando Pride na NWSL. Foi a segunda melhor temporada da brasileira pela equipe americana em número de gols, atrás apenas de 2017, quando fez 13. Além disso, a Rainha também foi medalhista de prata com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

As inglesas dominaram a lista com cinco indicações, entre elas a goleira Mary Earps, as defensoras Lucy Bronze e Alex Greenwood, a meia Keira Walsh e a atacante Lauren James. Já os times espanhóis tiveram cinco representantes, sendo três do Barcelona e duas do Real Madrid.

Seleção feminina da FifPro:

GOLEIRA: Mary Earps (PSG)

DEFENSORAS: Lucy Bronze (Chelsea), Olga Carmona (Real Madrid) e Alex Greenwood (Manchester City)

MEIAS: Keira Walsh (Barcelona), Aitana Bonmatí (Barcelona) e Alexia Putellas (Barcelona)

ATACANTES: Barbra Banda (Orlando Pride), Linda Caicedo (Real Madrid), Lauren James (Chelsea) e Marta (Orlando Pride)