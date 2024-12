Samira Ferreira é musa do Cerro - Reprodução / Instagram

Samira Ferreira é musa do CerroReprodução / Instagram

Publicado 10/12/2024 10:30

Rio - A musa do Cerro Porteño, Samira Ferreira, fez um desabafo em relação ao pensamento das "mulheres da sua geração". Na opinião dela, a grande maioria passa o dia pensando em sexo e não foca em coisas que na opinião da beldade são mais importantes.

fotogaleria

"Passam o dia todo pensando em sexo e não pensam em coisas mais importantes como: evoluir profissionalmente e também espiritualmente. Tudo isso é muito ruim", disse em entrevista ao portal paraguaio "Popular".

Além disso, Samira também afirmou que as mulheres estão pouco seletivas em suas relações. A beldade fez críticas ao sexo casual.

"Fazem sexo com qualquer pessoa que conhecem em uma noite. Fora a banalização, correm muito risco com doenças e também com gravidez", concluiu a beldade.