Pedrinho, presidente do Vasco, em entrevista coletiva - Divulgação/Vasco

Publicado 12/12/2024 08:00 | Atualizado 12/12/2024 08:06

Rio - O Vasco enviou na última terça-feira (10) a redação final do potencial construtivo de São Januário. A Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro será responsável pela avaliação. Caso seja aprovado, o mesmo será publicado nos próximos dias.

Houve um atraso no envio da redação final por causa de alterações realizadas pelo Vasco. O clube precisava incluir mais de 30 itens no plano, como gramado e laudo do Corpo de Bombeiros. O potencial construtivo de São Januário foi estimado em R$ 500 milhões.

O Vasco não pensa em realizar a reforma por etapas. O plano era fechar o estádio em janeiro, mas isso só deve ocorrer após o Carioca. A previsão de término das obras é em 2027, ano do centenário da casa vascaína. O Cruz-Maltino deve mandar os jogos no Nilton Santos a partir de 2025.

Sobre a reforma de São Januário

O projeto para o estádio foi desenvolvido pela WTorre, na gestão do ex-presidente Alexandre Campello, e realizado pelo arquiteto Sérgio Dias. O custo da obra está orçado em R$ 506 milhões. A expectativa é que comece até janeiro de 2025.

Com a reforma, a capacidade de São Januário passaria para 47.383 pessoas, sendo 32.743 em pé na arquibancada. Estão previstas também as construções de duas torres na fachada histórica da sede do Vasco, assim como um novo ginásio poliesportivo, assim como outras alterações.

O que é o potencial construtivo?

O potencial construtivo diz o quanto de m² pode-se construir no terreno, respeitando a zona da cidade. São Januário, por exemplo, está localizado em uma região que permite um grande potencial construtivo, mas não o utiliza em sua totalidade.

Por isso, o projeto de lei visa transferir essa "sobra" para que sejam construídos prédios com gabaritos maiores do que o permitido em terrenos especialmente na Barra da Tijuca, na Zona Oeste (RJ), e na Avenida Brasil.

O Vasco garante já ter interessados em adquirir essa transferência, para ter a liberação para construir empreendimentos nesses duas regiões.