Novos carros da Fórmula 1 vão estrear em 2026Divulgação / FIA

Publicado 13/12/2024 14:30

Rio - A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgou imagens do carro-conceito da Fórmula 1 para 2026. O monoposto será menor, mais ágil, sustentável e moderno, com intuito de proporcionar mais ultrapassagens e aumentar a disputa entre os pilotos dentro da pista.

O novo regulamento técnico da Fórmula 1 estreia em 2026. Entre as principais novidades está o fim do DRS (sistema de redução de arrasto com a abertura das asas traseiras). No lugar será introduzido um botão de ultrapassagem manual, que será ativado pelo próprio piloto.

O modo de ultrapassagem manual terá uma regra semelhante a atual. Os pilotos só poderão utilizar quando estiverem a menos de um segundo do carro da frente. O sistema fornecerá 350 kW até 337 km/h de potência extra ao motor.

Outra grande mudança é a redução drástica do efeito solo, onde a pressão aerodinâmica do carro é gerada pelo assoalho. Agora, o fundo do carro será parcialmente plano e o difusor, além de menos potente. As baterias dos carros terão 300% mais potência, de 120 kw para 350 kw, e os motores serão simplificadas com a remoção do MGU-H, o sistema de recuperação de energia térmica dos gases de escape.

Além disso, os novos carros poderão alternar entre duas configurações: com economia de combustível e aumento da velocidade nas retas (Modo X) ou mais rápido nas curvas (Modo Z). O monoposto terá asa dianteira móvel, composta por duas abas mais estreitas que as atuais. Já as traseiras terão três elementos e serão simplificadas.