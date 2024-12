Léo em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 13/12/2024 14:59

Rio - Um dos líderes do elenco do Vasco, o zagueiro Léo entrou na mira do Fortaleza para 2025. O Leão do Pici fez contatos com o time carioca para buscar a contratação do defensor, como informou primeiramente o jornalista Lucas Pedrosa.

O time nordestino fez uma proposta financeira pela contratação e chegou a cogitar envolver outros jogadores no negócio, como o volante Zé Welison, ex-Botafogo. Porém, o Vasco pediu o atacante Moisés e esfriou o negócio.

Apesar das críticas da torcida, Léo foi titular do Vasco na maior parte da temporada. Em 2024, o zagueiro disputou 49 partidas com a camisa cruz-maltina.

O camisa 3 foi contratado no início de 2023 junto ao São Paulo e tem contrato até o fim de 2028.