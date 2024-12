Léo Jardim - Matheus Lima/ Vasco

Publicado 13/12/2024 07:30 | Atualizado 13/12/2024 07:38

Rio - O Vasco formalizou a proposta de renovação para o goleiro Léo Jardim. Um dos destaques do time na temporada, o jogador recebeu uma oferta de quatro anos de contrato com cláusula de renovação automática e um aumento salarial considerável, segundo o "ge".

A cláusula prevê renovação automática até 2029 caso o goleiro atue em 50% dos jogos da equipe no último ano do contrato. O CEO Carlos Amodeo e o executivo de futebol Marcelo Sant'ana estão sendo responsáveis pela negociação.

A decisão pela renovação está nas mãos de Léo Jardim. O goleiro, que foi titular em todos os 59 jogos do Vasco na temporada, é um dos principais nomes da equipe desde que foi contratado. O Vasco tem reforçado a identificação que as partes criaram para convencê-lo a renovar.

Léo Jardim, de 29 anos, tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025. Caso não renove, poderá assinar pré-contrato com outro clube a partir de julho. Ao todo, o goleiro soma 105 jogos disputados com a camisa vascaína.