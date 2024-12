Deyverson está no Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético-MG

Publicado 12/12/2024 23:01 | Atualizado 12/12/2024 23:03

Rio - Deyverson revelou que se ofereceu ao Vasco no passado. Quando estava no Belenenses, de Portugal, o atacante pediu para jogar no Cruz-Maltino, seu time do coração. No entanto, de acordo com ele, a pessoa com quem seus representantes conversaram não o conheciam. O jogador contou a história nesta quinta-feira (12), ao podcast "Podpah".

"Quando eu estava no Belenenses, eu pedi para vir jogar no Vasco, e uma pessoa falou: 'quem é Deyverson?'. Não lembro quem é essa pessoa que trabalhava no Vasco e disse (isso). Eu não estava jogando tão bem no Belenenses, aí pedi para ir para o Vasco, time do meu coração", disse o atacante.

"Falei: 'Vê se o Vasco me quer'. O pessoal que estava trabalhando comigo ligou, e o cara falou assim: 'não conheço o Deyverson'. O mundo dá voltas. Gol do título de 2018 (pelo Palmeiras contra o Vasco no Brasileirão), mas a torcida do Vasco gosta de mim. Em Vasco x Atlético-MG, cantaram meu nome lá. Sem ter jogado no Vasco", completou.

Ele defendeu o Belenenses entre 2013 e 2015. Depois de passagens por Colônia (ALE), Levante (ESP) e Alavés (ESP), Deyverson chegou Palmeiras em 2017.

O atacante se destacou com a camisa do Alviverde e conquistou o Campeonato Brasileiro 2018, a Libertadores 2021 e a Recopa 2022. Posteriormente, foi emprestado para Getafe (ESP) e Alavés (ESP).

Deyverson retornou ao Palmeiras, mas deixou o clube no meio de 2022. Na sequência, teve uma passagem de duas temporadas e meia com o Cuiabá, onde se destacou. Atualmente, está no Atlético-MG.