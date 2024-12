Tchê Tchê em treino do Botafogo em Doha - Vitor Silva / Botafogo

Tchê Tchê em treino do Botafogo em DohaVitor Silva / Botafogo

Publicado 12/12/2024 13:52

Rio - De saída do Botafogo, o volante Tchê Tchê, de 32 anos, pode continuar no Rio de Janeiro. De acordo com informações do portal "UOL", confirmadas pelo Jornal O Dia, o Vasco tem interesse no jogador e já iniciou as tratativas para sua contratação.

As conversas estão em estágio inicial e o Vasco tem a concorrência de um clube da Turquia e do México. A tendência é que Tchê Tchê resolva o seus destinos nas próximas semanas. A situação poderá demorar um pouco.

Tchê Tchê foi uma das primeiras contratações da era John Textor no Botafogo. Ele chegou ao clube em abril de 2022, contratado junto ao São Paulo por cerca de R$ 5 milhões. Com contrato até dezembro, ele não seguirá no Alvinegro.

O volante começou o ano como titular, mas foi perdendo espaço. Ainda assim, entrou em campo em 55 jogos pelo Botafogo. Com passagens por Palmeiras, São Paulo e Atlético-MG, Tchê Tchê foi campeão do Brasileiro e da Libertadores pelo Alvinegro.