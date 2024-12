Camisa do Vasco em São Januário - Matheus Lima/Vasco

Publicado 12/12/2024 19:14

Rio - A Nike deve ser a nova fornecedora de material esportivo do Vasco a partir de 2026. Segundo o portal "Lance!", o Cruz-Maltino encaminhou acerto com a empresa para substituir a Kappa.

O acordo prevê que o Vasco tenha bastante destaque nas lojas da Nike e parceria com a loja Centauro. Existe também a expectativa da criação da "Vasco Nike", uma loja temática para a torcida cruz-maltina no Rio.

Recentemente, o CEO da SAF do Vasco, Carlos Amodeo, confirmou que o clube poderia buscar uma empresa para substituir a Kappa a partir de 2026.



"Entendemos que nesse momento era prudente que fizéssemos uma extensão do contrato da Kappa ao longo de 2025. Ela ficará conosco até 31 de dezembro de 2025 por uma questão de segurança e também abastecimento. Aí sim, em 2026, teremos ou uma nova extensão com a Kappa ou um novo fornecedor de material esportivo. Estamos trabalhando intensamente com a antecedência que o tema requer", declarou.

Caso o acerto com o Vasco se confirme, será o retorno da Nike para um clube carioca após 15 anos. A empresa norte-americana não veste um time do Rio desde o fim da parceria com o Flamengo, em 2009.