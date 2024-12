Adson passou por operação após fratura na tíbia da perna direita - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 12/12/2024 10:00

Rio - O Vasco deve receber boas notícias na pré-temporada de 2025. O volante JP e os atacantes Adson e Estrella se recuperaram de lesões e devem ficar à disposição da comissão técnica de Felipe ou do próximo treinador desde o início da preparação, segundo o "ge".

Adson e Estrella estão em processo de recondicionamento físico. O atacante sofreu uma fratura na tíbia da perna direita no fim de agosto, enquanto o jovem fez uma cirurgia para corrigir um problema no menisco do joelho direito, em julho.

Além deles, o volante JP também é aguardado para o início da pré-temporada, no dia 27 de dezembro . O jovem, de 19 anos, passou por uma artroscopia no joelho direito no dia 6 de novembro. O restante do elenco deve se apresentar no dia 6 de janeiro.

Já o atacante David, por outro lado, ainda está longe do retorno aos gramados. O jogador passou por uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo, em setembro. A previsão de recuperação é de seis a oito meses.

O Vasco estreia no Carioca em 11 de janeiro, contra o Nova Iguaçu, em horário e local a definir. Em 2024, eles fizeram a semifinal e a Laranja Mecânica avançou à decisão contra o Flamengo, terminando vice-campeão.