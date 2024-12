Musa do Cerro Porteño, Samira Ferreira - Reprodução / Instagram

Publicado 16/12/2024 10:27 | Atualizado 16/12/2024 10:38

Rio - A musa do Cerro Porteño, Samira Ferreira, abriu o jogo sobre como é sua postura na cama. A beldade afirmou que deixa totalmente a sua timidez de lado e age bem diferente da sua conduta no dia-a-dia. Ela diferenciou também sua atitude no sexo com alguém que está apaixonada.

"Debaixo dos lençóis eu sou uma menina má, na rua sou uma menina educada, gentil, prestativa, muito boazinha, mas na cama com o amor da minha vida sou uma menina má divina", afirmou em entrevista ao portal "Popular".

Samira defendeu que as mulheres tenham essa postura mais ousada entre quatro paredes. A beldade afirmou que esta conduta não agrada ao público masculino.

"E eu acho que elas têm razão, tem muita mulher acreditando que vai ser apreciada por ser tímida, decepciona mais, quando tem intimidade e se tiver a pessoa certa, não acho que seja uma boa estratégia para seja tímido, bastante demonstrativo, os homens gostam mais disso", disse.